Nike Court Vision Low
男子运动鞋
¥479¥59920% 折让
你是否对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当下篮球赛的快节奏文化深深着迷？快来一睹 Nike Court Vision Low 男子运动鞋的风采。利落合成材质结合缝制覆面，承袭元年款精髓；柔软鞋口，打造利落外观和舒适脚感。
- 显示颜色： 深藏青/白色
- 款式： HM9862-400
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其他细节
- 合成材质鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
- 鞋头与侧边融入打孔设计，打造出众透气性
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
产品细节
- 显示颜色： 深藏青/白色
- 款式： HM9862-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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