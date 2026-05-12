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Nike Court Vision Low
男子运动鞋
30% 折让
Nike Court Vision Low 男子运动鞋将 80 年代篮球运动的快速突破风格融入日常穿搭。 结合灵感源自传统篮球鞋的设计和借鉴自一些过往经典鞋款的经典橡胶包边鞋底。
- 显示颜色： 煤黑/淡象牙白
- 款式： HV8139-003
Nike Court Vision Low
30% 折让
Nike Court Vision Low 男子运动鞋将 80 年代篮球运动的快速突破风格融入日常穿搭。 结合灵感源自传统篮球鞋的设计和借鉴自一些过往经典鞋款的经典橡胶包边鞋底。
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
- 橡胶包边鞋底带来出色支撑力、耐穿性和抓地力
产品细节
- 低帮版型
- 加垫鞋口
- 显示颜色： 煤黑/淡象牙白
- 款式： HV8139-003
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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