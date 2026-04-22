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Nike Court Vision Low
男子运动鞋
10% 折让
如果你钟爱 80 年代的复古篮球风范，Nike Court Vision Low 男子运动鞋定能让你一见倾心。采用合成材质结合橡胶包边鞋底，从过往经典鞋款汲取灵感，缔造非凡舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 帆白/惊喜可可色/椰奶色/帆白
- 款式： IM0459-105
Nike Court Vision Low
10% 折让
如果你钟爱 80 年代的复古篮球风范，Nike Court Vision Low 男子运动鞋定能让你一见倾心。采用合成材质结合橡胶包边鞋底，从过往经典鞋款汲取灵感，缔造非凡舒适的日常穿着体验。
其他细节
- 合成材质鞋面，舒适耐穿
- 鞋头与侧边融入打孔设计，缔造出色透气性
- 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 帆白/惊喜可可色/椰奶色/帆白
- 款式： IM0459-105
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。