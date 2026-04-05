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Nike Court Vision Low 男子运动鞋 - 白金色/白色

Nike Court Vision Low

男子运动鞋

26% 折让

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你是否对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当下篮球赛的快节奏文化深深着迷？快来一睹 Nike Court Vision Low 男子运动鞋的风采。利落合成材质结合缝制覆面，承袭元年款精髓；柔软鞋口，打造利落外观和舒适脚感。


  • 显示颜色： 白金色/白色
  • 款式： HM9862-002

Nike Court Vision Low

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你是否对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当下篮球赛的快节奏文化深深着迷？快来一睹 Nike Court Vision Low 男子运动鞋的风采。利落合成材质结合缝制覆面，承袭元年款精髓；柔软鞋口，打造利落外观和舒适脚感。

其他细节

  • 合成材质鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
  • 鞋头与侧边融入打孔设计，打造出色透气性
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡

产品细节

  • 显示颜色： 白金色/白色
  • 款式： HM9862-002

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