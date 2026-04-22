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Nike Court Vision Low FL
男子运动鞋
18% 折让
Nike Court Vision Low FL 男子运动鞋将 80 年代篮球运动的快速突破风格与当下篮球赛的快节奏文化相糅合。其鞋面设计灵感源自复古篮球鞋，搭配我们经典的橡胶包边鞋底——这一标志性设计曾出现在多款经典鞋型上。
- 显示颜色： 黑/橡皮中褐/白色
- 款式： IO7727-001
Nike Court Vision Low FL
18% 折让
Nike Court Vision Low FL 男子运动鞋将 80 年代篮球运动的快速突破风格与当下篮球赛的快节奏文化相糅合。其鞋面设计灵感源自复古篮球鞋，搭配我们经典的橡胶包边鞋底——这一标志性设计曾出现在多款经典鞋型上。
其他细节
- 皮革鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
- 橡胶鞋底，缔造出色耐穿性和抓地力
- 鞋头与侧边融入打孔设计，营造出众透气性
产品细节
- 显示颜色： 黑/橡皮中褐/白色
- 款式： IO7727-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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