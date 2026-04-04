Nike Court Vision Low Next Nature 女子运动鞋将 80 年代篮球运动的快速突破风格与当下篮球赛的快节奏文化相糅合，结合灵感源自传统运动鞋的鞋面和借鉴自一些过往经典鞋款的经典橡胶包边鞋底。

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