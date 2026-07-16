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Nike Court Vision Low Next Nature
男子运动鞋透气板鞋
26% 折让
你是否对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当下篮球赛的快节奏文化深深着迷？Nike Court Vision Low Next Nature 男子运动鞋定能应你所需。该款经典运动鞋采用优质材料；结合利落鞋面和缝制覆面，彰显元年款风范。柔软低帮鞋口，打造利落外观和舒适脚感。
- 显示颜色： 笔尖灰黑色/白色
- 款式： DH2987-009
Nike Court Vision Low Next Nature
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场外新风尚
你是否对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当下篮球赛的快节奏文化深深着迷？Nike Court Vision Low Next Nature 男子运动鞋定能应你所需。该款经典运动鞋采用优质材料；结合利落鞋面和缝制覆面，彰显元年款风范。柔软低帮鞋口，打造利落外观和舒适脚感。
其他细节
- 鞋面采用合成材质，沿袭 20 世纪 80 年代中期篮球鞋的经典设计
- 加垫低帮鞋口，造型利落，脚感出众；鞋头和侧面打孔设计，带来出众透气性和舒适度
产品细节
- 鞋头和侧面打孔设计
- 橡胶外底
- 显示颜色： 笔尖灰黑色/白色
- 款式： DH2987-009
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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