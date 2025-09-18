Nike Court Vision Low Next Nature
男子运动鞋透气板鞋
40% 折让
售罄：
此配色当前无货
你是否对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当下篮球赛的快节奏文化深深着迷？快来一睹 Nike Court Vision Low Next Nature 男子运动鞋透气板鞋的风采。该款经典运动鞋采用匠心材料；结合利落鞋面和缝制覆面，承袭元年款精髓。柔软低帮鞋口，打造利落外观和舒适脚感。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： DH2987-002
Nike Court Vision Low Next Nature
场外新风尚
其他细节
- 鞋面采用合成材质，同时沿袭 20 世纪 80 年代中期篮球鞋经典设计
- 加垫低帮鞋口，造型利落，脚感出众；鞋头和侧面打孔设计，带来出众透气性和舒适度
产品细节
- 鞋头和侧面打孔设计
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
