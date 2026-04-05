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Nike Court Vision Low Next Nature CS
女子运动鞋
28% 折让
你是否对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当下篮球赛的快节奏文化深深着迷？Nike Court Vision Low Next Nature CS 女子运动鞋定能应你所需。柔软低帮鞋口，打造利落外观和舒适脚感。
- 显示颜色： 白色/牡丹红/队红
- 款式： IO9552-100
Nike Court Vision Low Next Nature CS
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你是否对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当下篮球赛的快节奏文化深深着迷？Nike Court Vision Low Next Nature CS 女子运动鞋定能应你所需。柔软低帮鞋口，打造利落外观和舒适脚感。
其他细节
- 鞋面采用合成材质，同时沿袭 20 世纪 80 年代中期经典篮球鞋设计
- 加垫低帮鞋口，造型利落，脚感出众；鞋头和侧面打孔设计，透气舒适
产品细节
- 显示颜色： 白色/牡丹红/队红
- 款式： IO9552-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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