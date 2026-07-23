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Nike Court Vision Low SE 女子运动鞋 - 米白/深红/黑/山峰白

Nike Court Vision Low SE

女子运动鞋

21% 折让
米白/深红/黑/山峰白
帆白/浅土褐/奶白 II

如果你钟爱 80 年代的复古篮球风范，Nike Court Vision Low SE 女子运动鞋定能让你一见倾心。采用合成材质结合橡胶包边鞋底，从过往经典鞋款汲取灵感，缔造非凡舒适的日常穿着体验。刺绣花朵，增添精致格调。


  • 显示颜色： 米白/深红/黑/山峰白
  • 款式： IV5530-100

Nike Court Vision Low SE

21% 折让

如果你钟爱 80 年代的复古篮球风范，Nike Court Vision Low SE 女子运动鞋定能让你一见倾心。采用合成材质结合橡胶包边鞋底，从过往经典鞋款汲取灵感，缔造非凡舒适的日常穿着体验。刺绣花朵，增添精致格调。

其他细节

  • 合成材质鞋面，塑就柔软质感
  • 橡胶包边鞋底设计，塑就出众耐穿性和抓地力
  • 鞋头与侧边融入打孔设计，缔造出色透气性

产品细节

  • 合成材质鞋面
  • 加垫鞋口
  • 橡胶鞋底
  • 显示颜色： 米白/深红/黑/山峰白
  • 款式： IV5530-100

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