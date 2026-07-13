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Nike Court Vision Low Suede Premium
男子运动鞋
¥649
Nike Court Vision Low Suede Premium 男子运动鞋融合 20 世纪 80 年代篮球运动的快攻风格与当下篮球比赛的疾速文化。翻毛皮材料借鉴传统篮球鞋，融入出众魅力，经典橡胶包边鞋底借鉴自过往经典鞋款。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰/黑
- 款式： IQ9749-001
Nike Court Vision Low Suede Premium
¥649
Nike Court Vision Low Suede Premium 男子运动鞋融合 20 世纪 80 年代篮球运动的快攻风格与当下篮球比赛的疾速文化。翻毛皮材料借鉴传统篮球鞋，融入出众魅力，经典橡胶包边鞋底借鉴自过往经典鞋款。
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面，塑就柔软质感
- 鞋头与侧边融入打孔设计，营造出色透气性
产品细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面
- 橡胶鞋底
- 显示颜色： 黑/暗烟灰/黑
- 款式： IQ9749-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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