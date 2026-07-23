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Nike Court Vision Low Suede Premium 男子运动鞋 - 麦黄/亚麻/麦黄

Nike Court Vision Low Suede Premium

男子运动鞋

21% 折让
麦黄/亚麻/麦黄
黑/暗烟灰/黑

Nike Court Vision Low Suede Premium 男子运动鞋融合 20 世纪 80 年代篮球运动的快攻风格与当下篮球比赛的疾速文化。翻毛皮材料借鉴传统篮球鞋，融入出众魅力，经典橡胶包边鞋底借鉴自过往经典鞋款。


  • 显示颜色： 麦黄/亚麻/麦黄
  • 款式： IQ9749-700

Nike Court Vision Low Suede Premium

21% 折让

Nike Court Vision Low Suede Premium 男子运动鞋融合 20 世纪 80 年代篮球运动的快攻风格与当下篮球比赛的疾速文化。翻毛皮材料借鉴传统篮球鞋，融入出众魅力，经典橡胶包边鞋底借鉴自过往经典鞋款。

其他细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面，塑就柔软质感
  • 鞋头与侧边融入打孔设计，营造出色透气性

产品细节

  • 天然皮革与合成材质组合鞋面
  • 橡胶鞋底
  • 显示颜色： 麦黄/亚麻/麦黄
  • 款式： IQ9749-700

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