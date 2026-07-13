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Nike Court Vision SE 男子运动鞋 - 多色/藤黄/黑/藤黄

Nike Court Vision SE

男子运动鞋

¥649

如果你钟爱 80 年代的复古篮球风范，Nike Court Vision SE 男子运动鞋定能让你一见倾心。这款鞋采用迷彩图案和合成材质结合橡胶包边鞋底，从过往经典鞋款汲取灵感，缔造非凡舒适的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 多色/藤黄/黑/藤黄
  • 款式： IV5722-900

Nike Court Vision SE

¥649

如果你钟爱 80 年代的复古篮球风范，Nike Court Vision SE 男子运动鞋定能让你一见倾心。这款鞋采用迷彩图案和合成材质结合橡胶包边鞋底，从过往经典鞋款汲取灵感，缔造非凡舒适的日常穿着体验。

其他细节

  • 鞋头与侧边融入打孔设计，营造出色透气效果
  • 织物与合成材质组合鞋面，缔造出众耐穿性

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 橡胶鞋底
  • 显示颜色： 多色/藤黄/黑/藤黄
  • 款式： IV5722-900

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