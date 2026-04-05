这款 Nike Courtside Champs 幼童凉感短裤是日常佳选单品，专为玩耍、运动或休闲而设计。采用顺滑梭织面料，结合四向弹性设计，令小小运动员畅享无拘畅动；弹性腰部，塑就舒适贴合感；经典风格，可轻松搭配不同 Nike T恤，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。

这款 Nike Courtside Champs 幼童凉感短裤是日常佳选单品，专为玩耍、运动或休闲而设计。采用顺滑梭织面料，结合四向弹性设计，令小小运动员畅享无拘畅动；弹性腰部，塑就舒适贴合感；经典风格，可轻松搭配不同 Nike T恤，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。

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