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Nike Courtside Champs 幼童防晒凉感梭织短裤 - 深藏青

Nike

Courtside Champs 幼童防晒凉感梭织短裤

20% 折让

这款 Nike Courtside Champs 幼童防晒凉感梭织短裤是日常佳选单品，专为玩耍、运动或休闲而设计。采用顺滑梭织面料，结合四向弹性设计，令小小运动员畅享无拘畅动；弹性腰部，塑就舒适贴合感；经典风格，可轻松搭配 Nike T恤，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。


  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： IW1664-410

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这款 Nike Courtside Champs 幼童防晒凉感梭织短裤是日常佳选单品，专为玩耍、运动或休闲而设计。采用顺滑梭织面料，结合四向弹性设计，令小小运动员畅享无拘畅动；弹性腰部，塑就舒适贴合感；经典风格，可轻松搭配 Nike T恤，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。

产品细节

  • UPF 40+
  • 面布：85% 锦纶/15% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： IW1664-410

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