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Nike
Courtside Champs 幼童防晒凉感梭织短裤
28% 折让
这款 Nike Courtside Champs 幼童防晒凉感梭织短裤是日常佳选单品，专为玩耍、运动或休闲而设计。采用顺滑梭织面料，结合四向弹性设计，令小小运动员畅享无拘畅动；弹性腰部，塑就舒适贴合感；经典风格，可轻松搭配 Nike T恤，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： IW1664-410
Nike
28% 折让
这款 Nike Courtside Champs 幼童防晒凉感梭织短裤是日常佳选单品，专为玩耍、运动或休闲而设计。采用顺滑梭织面料，结合四向弹性设计，令小小运动员畅享无拘畅动；弹性腰部，塑就舒适贴合感；经典风格，可轻松搭配 Nike T恤，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。
产品细节
- UPF 40+
- 面布：85% 锦纶/15% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： IW1664-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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