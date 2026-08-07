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CR7 Strike 耐克C罗系列足球 - 亮眼柠檬黄/荷兰橙/黑

CR7 Strike

耐克C罗系列足球

¥199

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CR7 Strike 耐克C罗系列足球采用纹理球皮设计，塑就出众触球感，结合强化橡胶气囊，缔造非凡持久的比赛用球。


  • 显示颜色： 亮眼柠檬黄/荷兰橙/黑
  • 款式： SC3959-757

CR7 Strike

¥199

非凡触感，轻松定位

CR7 Strike 耐克C罗系列足球采用纹理球皮设计，塑就出众触球感，结合强化橡胶气囊，缔造非凡持久的比赛用球。

其他细节

  • 球皮融入出色纹理，缔造出众触球感
  • 橡胶球胆，帮助稳定气压和保持球形
  • 高对比度图案设计，助你在球场上捕捉球的轨迹

产品细节

  • 面层材质：橡胶/合成革/聚酯纤维/乙烯基醋纤
  • 显示颜色： 亮眼柠檬黄/荷兰橙/黑
  • 款式： SC3959-757

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