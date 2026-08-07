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CR7 Strike
耐克C罗系列足球
¥199
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此配色当前无货
CR7 Strike 耐克C罗系列足球采用纹理球皮设计，塑就出众触球感，结合强化橡胶气囊，缔造非凡持久的比赛用球。
- 显示颜色： 亮眼柠檬黄/荷兰橙/黑
- 款式： SC3959-757
CR7 Strike
¥199
非凡触感，轻松定位
CR7 Strike 耐克C罗系列足球采用纹理球皮设计，塑就出众触球感，结合强化橡胶气囊，缔造非凡持久的比赛用球。
其他细节
- 球皮融入出色纹理，缔造出众触球感
- 橡胶球胆，帮助稳定气压和保持球形
- 高对比度图案设计，助你在球场上捕捉球的轨迹
产品细节
- 面层材质：橡胶/合成革/聚酯纤维/乙烯基醋纤
- 显示颜色： 亮眼柠檬黄/荷兰橙/黑
- 款式： SC3959-757
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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