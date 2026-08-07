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Nike Crater Impact (GS) 大童运动童鞋 - 浅骨色/石色/荧光黄/黑

Nike Crater Impact (GS)

大童运动童鞋

¥599

售罄：

此配色当前无货

无论是运动场畅玩还是街头出行，Nike Crater Impact (GS) 大童运动童鞋皆可助你彰显个性魅力。按重量计算，该鞋款采用至少 25% 的再生材料制成。搭载坑状泡绵缓震配置，令你在玩耍时彰显多变风格，同时引领时尚风潮。


  • 显示颜色： 浅骨色/石色/荧光黄/黑
  • 款式： DB3551-010

Nike Crater Impact (GS)

¥599

轻盈舒适，多元百搭

无论是运动场畅玩还是街头出行，Nike Crater Impact (GS) 大童运动童鞋皆可助你彰显个性魅力。按重量计算，该鞋款采用至少 25% 的再生材料制成。搭载坑状泡绵缓震配置，令你在玩耍时彰显多变风格，同时引领时尚风潮。

非凡舒适

坑状泡绵缓震配置采用 Nike Grind 材料，增添太空时代风格，塑就出众外观。 后跟和鞋头部位质感轻盈，弹性十足。

坚固强韧

织物和合成材质组合鞋面，质感轻盈，经久耐穿；中足搭配覆面，为你营造稳定性十足的运动体验。

经久耐穿

外底橡胶细节采用 Nike Grind 制成，其原材料为制造过程中产生的边角料。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 浅骨色/石色/荧光黄/黑
  • 款式： DB3551-010

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