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Nike Crater Impact (GS)
大童运动童鞋
¥599
售罄：
此配色当前无货
无论是运动场畅玩还是街头出行，Nike Crater Impact (GS) 大童运动童鞋皆可助你彰显个性魅力。按重量计算，该鞋款采用至少 25% 的再生材料制成。搭载坑状泡绵缓震配置，令你在玩耍时彰显多变风格，同时引领时尚风潮。
- 显示颜色： 浅骨色/石色/荧光黄/黑
- 款式： DB3551-010
Nike Crater Impact (GS)
¥599
轻盈舒适，多元百搭
无论是运动场畅玩还是街头出行，Nike Crater Impact (GS) 大童运动童鞋皆可助你彰显个性魅力。按重量计算，该鞋款采用至少 25% 的再生材料制成。搭载坑状泡绵缓震配置，令你在玩耍时彰显多变风格，同时引领时尚风潮。
非凡舒适
坑状泡绵缓震配置采用 Nike Grind 材料，增添太空时代风格，塑就出众外观。 后跟和鞋头部位质感轻盈，弹性十足。
坚固强韧
织物和合成材质组合鞋面，质感轻盈，经久耐穿；中足搭配覆面，为你营造稳定性十足的运动体验。
经久耐穿
外底橡胶细节采用 Nike Grind 制成，其原材料为制造过程中产生的边角料。
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 浅骨色/石色/荧光黄/黑
- 款式： DB3551-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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