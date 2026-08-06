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Nike Crater Impact 男子运动鞋 - 浅骨色/石色/亮深红/黑

Nike Crater Impact

男子运动鞋

¥799
浅骨色/石色/亮深红/黑
黑/灰黑/暗烟灰/铁灰
雾灰/浅烟灰/帆白/Cyber Teal

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此配色当前无货

Nike Crater Impact 男子运动鞋是我们探索可持续发展道路上的重要一步，致力于减少浪费。按重量计算，该鞋款采用至少 25% 的再生材料制成，采用缝制耐克勾标志、低耗材覆面和坑状泡绵中底等独特设计。


  • 显示颜色： 浅骨色/石色/亮深红/黑
  • 款式： DB2477-010

Nike Crater Impact

¥799

高效设计，引领潮流

Nike Crater Impact 男子运动鞋是我们探索可持续发展道路上的重要一步，致力于减少浪费。按重量计算，该鞋款采用至少 25% 的再生材料制成，采用缝制耐克勾标志、低耗材覆面和坑状泡绵中底等独特设计。

其他细节

  • 厚实坑状泡绵中底缀以斑点纹理，打造吸睛外观，同时带来出色稳定性
  • 鞋面融入直边覆面，匠心打造耐穿结构
  • 一体式织带鞋眼，增添个性化魅力，打造高效结构，呈现都市风范
  • 利落棱角设计结合加垫低帮鞋口，塑就休闲舒适的田径风格外观
  • 鞋面融入网眼设计，轻盈透气
  • 缝制耐克勾设计，为高效设计增添一抹狂野魅力

产品细节

  • 外底橡胶细节，由部分 Nike Grind 材料制成，缔造出众抓地力和耐穿性
  • 缝制耐克勾勾设计
  • 显示颜色： 浅骨色/石色/亮深红/黑
  • 款式： DB2477-010

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