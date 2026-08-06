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Nike Crater Impact
男子运动鞋
¥799
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此配色当前无货
Nike Crater Impact 男子运动鞋是我们探索可持续发展道路上的重要一步，致力于减少浪费。按重量计算，该鞋款采用至少 25% 的再生材料制成，采用缝制耐克勾标志、低耗材覆面和坑状泡绵中底等独特设计。
- 显示颜色： 浅骨色/石色/亮深红/黑
- 款式： DB2477-010
Nike Crater Impact
¥799
高效设计，引领潮流
Nike Crater Impact 男子运动鞋是我们探索可持续发展道路上的重要一步，致力于减少浪费。按重量计算，该鞋款采用至少 25% 的再生材料制成，采用缝制耐克勾标志、低耗材覆面和坑状泡绵中底等独特设计。
其他细节
- 厚实坑状泡绵中底缀以斑点纹理，打造吸睛外观，同时带来出色稳定性
- 鞋面融入直边覆面，匠心打造耐穿结构
- 一体式织带鞋眼，增添个性化魅力，打造高效结构，呈现都市风范
- 利落棱角设计结合加垫低帮鞋口，塑就休闲舒适的田径风格外观
- 鞋面融入网眼设计，轻盈透气
- 缝制耐克勾设计，为高效设计增添一抹狂野魅力
产品细节
- 外底橡胶细节，由部分 Nike Grind 材料制成，缔造出众抓地力和耐穿性
- 缝制耐克勾勾设计
- 显示颜色： 浅骨色/石色/亮深红/黑
- 款式： DB2477-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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