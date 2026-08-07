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Nike Crew 儿童运动童袜（3 双） - 幸运绿/幸运绿/红色

Nike

Crew 儿童运动童袜（3 双）

¥104

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Nike Crew 儿童运动童袜（3 双）助力小宝贝随时畅玩。在嬉戏玩耍时带来柔软舒适的穿着体验。


  • 显示颜色： 幸运绿/幸运绿/红色
  • 款式： DD4516-310

Nike

¥104

关键部位，舒适出众

Nike Crew 儿童运动童袜（3 双）助力小宝贝随时畅玩。在嬉戏玩耍时带来柔软舒适的穿着体验。

其他细节

  • 袜尖和后跟融入出众缓震设计，在跑步和跳跃时赋予稚嫩双足舒适感受
  • 罗纹板带包覆中足，塑就舒适支撑的迈步体验
  • 足面采用透气设计，帮助双足保持凉爽

产品细节

  • 聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 幸运绿/幸运绿/红色
  • 款式： DD4516-310

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