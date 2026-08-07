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Nike
Crew 儿童运动童袜（3 双）
¥104
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此配色当前无货
Nike Crew 儿童运动童袜（3 双）助力小宝贝随时畅玩。在嬉戏玩耍时带来柔软舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 幸运绿/幸运绿/红色
- 款式： DD4516-310
Nike
¥104
关键部位，舒适出众
Nike Crew 儿童运动童袜（3 双）助力小宝贝随时畅玩。在嬉戏玩耍时带来柔软舒适的穿着体验。
其他细节
- 袜尖和后跟融入出众缓震设计，在跑步和跳跃时赋予稚嫩双足舒适感受
- 罗纹板带包覆中足，塑就舒适支撑的迈步体验
- 足面采用透气设计，帮助双足保持凉爽
产品细节
- 聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 幸运绿/幸运绿/红色
- 款式： DD4516-310
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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