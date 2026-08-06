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Nike
Crew 男子跑步上衣
¥699
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此配色当前无货
Nike Crew 男子跑步上衣采用轻盈抗水面料搭配套头版型设计，别具匠心。结合肩部拉链、后身网眼布里料透气设计以及腋下穿孔设计，帮助保持凉爽。跑步后，该上衣可折叠收入口袋，便于携带。
- 显示颜色： 灰石板蓝
- 款式： 928498-445
Nike
¥699
轻盈包覆，便于收纳
Nike Crew 男子跑步上衣采用轻盈抗水面料搭配套头版型设计，别具匠心。结合肩部拉链、后身网眼布里料透气设计以及腋下穿孔设计，帮助保持凉爽。跑步后，该上衣可折叠收入口袋，便于携带。
出色气候适应性
上片采用 Nike Shield 面料，有助提升防护，同时下片运用别致起皱面料，轻盈透气。
舒适畅跑
腋下穿孔和后身透气设计，帮助身体保持干爽。
快速收纳
左侧肩部配有小号拉链，便于跑步途中随时脱下上衣。可收纳至自身口袋中，便于轻松携带。
其他细节
- 面料：100% 聚酯纤维。拼接：100% 锦纶。外接片：100% 聚酯纤维。
- 标准版型
- 可机洗
产品细节
- 显示颜色： 灰石板蓝
- 款式： 928498-445
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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