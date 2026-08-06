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Nike Crew 男子跑步上衣 - 灰石板蓝

Nike

Crew 男子跑步上衣

¥699

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Nike Crew 男子跑步上衣采用轻盈抗水面料搭配套头版型设计，别具匠心。结合肩部拉链、后身网眼布里料透气设计以及腋下穿孔设计，帮助保持凉爽。跑步后，该上衣可折叠收入口袋，便于携带。


  • 显示颜色： 灰石板蓝
  • 款式： 928498-445

Nike

¥699

轻盈包覆，便于收纳

Nike Crew 男子跑步上衣采用轻盈抗水面料搭配套头版型设计，别具匠心。结合肩部拉链、后身网眼布里料透气设计以及腋下穿孔设计，帮助保持凉爽。跑步后，该上衣可折叠收入口袋，便于携带。

出色气候适应性

上片采用 Nike Shield 面料，有助提升防护，同时下片运用别致起皱面料，轻盈透气。

舒适畅跑

腋下穿孔和后身透气设计，帮助身体保持干爽。

快速收纳

左侧肩部配有小号拉链，便于跑步途中随时脱下上衣。可收纳至自身口袋中，便于轻松携带。

其他细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。拼接：100% 锦纶。外接片：100% 聚酯纤维。
  • 标准版型
  • 可机洗

产品细节

  • 显示颜色： 灰石板蓝
  • 款式： 928498-445

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