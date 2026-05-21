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Nike Crosscourt 六边形小将大童运动鞋 - 白色/白色/山峰白/貂棕

Nike Crosscourt

六边形小将大童运动鞋

16% 折让

纵横球场， 游刃有余。Nike Crosscourt 六边形小将大童运动鞋专为室内球场打造，采用多向抓地设计，助你瞬息急停、快速转向。足底弹性泡棉搭配鞋面透气网眼布，赋予双足缓震体验和干爽感受。


  • 显示颜色： 白色/白色/山峰白/貂棕
  • 款式： HV6008-121

Nike Crosscourt

16% 折让

纵横球场， 游刃有余。Nike Crosscourt 六边形小将大童运动鞋专为室内球场打造，采用多向抓地设计，助你瞬息急停、快速转向。足底弹性泡棉搭配鞋面透气网眼布，赋予双足缓震体验和干爽感受。

出众支撑

耐穿覆面与系带系统巧妙衔接，充当固定带包覆后跟，在运动和转向时稳固包覆双足。

掌控球场

橡胶外底融入两种不同的纹路设计，铸就可驾驭室内球场的非凡抓地力，有助稳抓地面，实现迅疾的急停和转向表现。

畅享酷爽

鞋面采用透气网眼布，带来出众透气性，帮助双足保持干爽舒适。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 后跟提拉设计
  • 泡棉中底
  • 显示颜色： 白色/白色/山峰白/貂棕
  • 款式： HV6008-121

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