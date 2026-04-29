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Nike Crosscourt
六边形小将大童运动鞋
¥599
纵横球场， 游刃有余。Nike Crosscourt 六边形小将大童运动鞋专为室内球场打造，采用多向抓地设计，助你瞬息急停、快速转向。足底弹性泡棉搭配鞋面透气网眼布，赋予双足缓震体验和干爽感受。
- 显示颜色： 白色/白色/山峰白/貂棕
- 款式： HV6008-121
Nike Crosscourt
¥599
纵横球场， 游刃有余。Nike Crosscourt 六边形小将大童运动鞋专为室内球场打造，采用多向抓地设计，助你瞬息急停、快速转向。足底弹性泡棉搭配鞋面透气网眼布，赋予双足缓震体验和干爽感受。
出众支撑
耐穿覆面与系带系统巧妙衔接，充当固定带包覆后跟，在运动和转向时稳固包覆双足。
掌控球场
橡胶外底融入两种不同的纹路设计，铸就可驾驭室内球场的非凡抓地力，有助稳抓地面，实现迅疾的急停和转向表现。
畅享酷爽
鞋面采用透气网眼布，带来出众透气性，帮助双足保持干爽舒适。
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟提拉设计
- 泡棉中底
- 显示颜色： 白色/白色/山峰白/貂棕
- 款式： HV6008-121
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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