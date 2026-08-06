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Nike Crossover
大童（男孩）篮球上衣
¥469
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此配色当前无货
Nike Crossover 大童（男孩）篮球上衣为新一代小球员带来具有充足储物空间的舒适上衣，表达对复古篮球风格的喜爱。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 白色/大学红/黑/黑
- 款式： DJ5727-100
Nike Crossover
¥469
致敬经典，篮球风范
Nike Crossover 大童（男孩）篮球上衣为新一代小球员带来具有充足储物空间的舒适上衣，表达对复古篮球风格的喜爱。该产品含有再生聚酯纤维。
其他细节
- 锦纶面料，轻盈耐穿，营造经典篮球质感
- 正面口袋包括上开口拉链口袋和侧插手口袋
- 领口拉链开襟设计，方便穿脱
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 罗纹袖口和下摆
- 面料：100% 锦纶。拼接/里料：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 聚酯纤维/3% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/大学红/黑/黑
- 款式： DJ5727-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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