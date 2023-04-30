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      Nike Crossover

      大童（男孩）篮球上衣

      ¥469

      黑紫/黑紫/粉蓝/粉蓝
      白色/大学红/黑/黑

      Nike Crossover 大童（男孩）篮球上衣为新一代小球员带来具有充足储物空间的舒适上衣，表达对复古篮球风格的喜爱。该产品含有再生聚酯纤维。

      • 显示颜色： 黑紫/黑紫/粉蓝/粉蓝
      • 款式： DJ5727-540

      尺寸与尺码

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