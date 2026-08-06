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Nike Crossover 大童（男孩）篮球上衣 - 白色/大学红/黑/黑

Nike Crossover

大童（男孩）篮球上衣

¥469

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Nike Crossover 大童（男孩）篮球上衣为新一代小球员带来具有充足储物空间的舒适上衣，表达对复古篮球风格的喜爱。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 白色/大学红/黑/黑
  • 款式： DJ5727-100

Nike Crossover

¥469

致敬经典，篮球风范

Nike Crossover 大童（男孩）篮球上衣为新一代小球员带来具有充足储物空间的舒适上衣，表达对复古篮球风格的喜爱。该产品含有再生聚酯纤维。

其他细节

  • 锦纶面料，轻盈耐穿，营造经典篮球质感
  • 正面口袋包括上开口拉链口袋和侧插手口袋
  • 领口拉链开襟设计，方便穿脱

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 罗纹袖口和下摆
  • 面料：100% 锦纶。拼接/里料：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 聚酯纤维/3% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/大学红/黑/黑
  • 款式： DJ5727-100

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