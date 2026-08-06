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Nike Crossover 大童（男孩）篮球上衣 - 黑/白色/白色

Nike Crossover

大童（男孩）篮球上衣

¥399

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Nike Crossover 大童（男孩）篮球上衣采用半长拉链开襟设计，易于穿脱；结合宽松版型，令你随心叠搭；设有正面拉链大口袋，供你在驰骋球场之际安全收纳随身物品。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： DM8178-010

Nike Crossover

¥399

轻盈上衣，迎战篮球赛

Nike Crossover 大童（男孩）篮球上衣采用半长拉链开襟设计，易于穿脱；结合宽松版型，令你随心叠搭；设有正面拉链大口袋，供你在驰骋球场之际安全收纳随身物品。

其他细节

  • 梭织面料，轻盈耐穿
  • 半长拉链开襟设计，便于穿脱
  • 正面大口袋配有拉链，可安全收纳个人物品

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： DM8178-010

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