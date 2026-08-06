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Nike Crossover
大童（男孩）篮球上衣
¥399
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此配色当前无货
Nike Crossover 大童（男孩）篮球上衣采用半长拉链开襟设计，易于穿脱；结合宽松版型，令你随心叠搭；设有正面拉链大口袋，供你在驰骋球场之际安全收纳随身物品。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： DM8178-010
Nike Crossover
¥399
轻盈上衣，迎战篮球赛
Nike Crossover 大童（男孩）篮球上衣采用半长拉链开襟设计，易于穿脱；结合宽松版型，令你随心叠搭；设有正面拉链大口袋，供你在驰骋球场之际安全收纳随身物品。
其他细节
- 梭织面料，轻盈耐穿
- 半长拉链开襟设计，便于穿脱
- 正面大口袋配有拉链，可安全收纳个人物品
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： DM8178-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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