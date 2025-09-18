Nike Crossover
Dri-FIT 女子速干篮球短裤
25% 折让
Nike Crossover Dri-FIT 女子速干篮球短裤采用导湿速干面料，质感轻盈，助你在球场内外畅动自如。 双向抽绳可系于内侧或外侧，缔造舒适又有型的穿着体验。
- 显示颜色： 大炮灰/力量蓝 (活力蓝)/白色
- 款式： HM6990-017
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 侧边开口式口袋，便于轻松存取随身物品
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 左侧大腿饰有刺绣耐克勾勾标志
- 侧边开衩
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
