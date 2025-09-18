 
Nike Crossover Dri-FIT 女子速干篮球短裤 - 大炮灰/力量蓝 (活力蓝)/白色

Nike Crossover

Dri-FIT 女子速干篮球短裤

25% 折让

Nike Crossover Dri-FIT 女子速干篮球短裤采用导湿速干面料，质感轻盈，助你在球场内外畅动自如。 双向抽绳可系于内侧或外侧，缔造舒适又有型的穿着体验。


  • 显示颜色： 大炮灰/力量蓝 (活力蓝)/白色
  • 款式： HM6990-017

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 侧边开口式口袋，便于轻松存取随身物品

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 左侧大腿饰有刺绣耐克勾勾标志
  • 侧边开衩
  • 可机洗
