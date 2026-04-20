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Nike Crossover Repel 大童拒水篮球夹克 - 黑/白色

Nike Crossover

Repel 大童拒水篮球夹克

27% 折让

Nike Crossover Repel 大童拒水篮球夹克采用轻盈拒水梭织面料，轻松应对潮湿天气，助你尽享比赛体验。柔软针织里料，缔造舒适穿着感受；宽松版型，便于轻松叠搭。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ5233-010

Nike Crossover

27% 折让

Nike Crossover Repel 大童拒水篮球夹克采用轻盈拒水梭织面料，轻松应对潮湿天气，助你尽享比赛体验。柔软针织里料，缔造舒适穿着感受；宽松版型，便于轻松叠搭。

其他细节

  • 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 柔软针织里料，便于轻松叠搭
  • 轻微落肩设计搭配宽松版型，营造舒适自信的穿着体验

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 侧边口袋设计
  • 弹性袖口和下摆
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ5233-010

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