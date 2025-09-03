 
Nike Culture of Basketball 大童双面穿篮球球衣 - 黑/浅烟灰/白色

Nike Culture of Basketball

大童双面穿篮球球衣

20% 折让
黑/浅烟灰/白色
梦幻紫/梦幻紫/白色

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Culture of Basketball 大童双面穿篮球球衣，蓄势待发，随时迎战。 不管穿哪一面，皆能令你倍感舒爽，尽情乐享篮球运动。


  • 显示颜色： 黑/浅烟灰/白色
  • 款式： FD4010-010

其他细节

该球衣外层顺滑，内层为网眼布，伴你随时迎战

产品细节

  • 内层饰有印花耐克勾标志
  • 外层面料/内层面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    敬请注意，由于该服装被设计为可两面穿着，故洗标会在反穿时显露在外；如果您希望除去洗标，我们建议您首先认真阅读洗标信息并妥善保存除去的洗标。

