Nike Culture of Basketball
大童双面穿篮球球衣
穿上 Nike Culture of Basketball 大童双面穿篮球球衣，蓄势待发，随时迎战。 不管穿哪一面，皆能令你倍感舒爽，尽情乐享篮球运动。
- 显示颜色： 黑/浅烟灰/白色
- 款式： FD4010-010
其他细节
该球衣外层顺滑，内层为网眼布，伴你随时迎战
产品细节
- 内层饰有印花耐克勾标志
- 外层面料/内层面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
