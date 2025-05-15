 

Nike Culture of Football

Dri-FIT 男子速干长袖足球上衣

¥399¥49920% 折让
帆白/黑/白色
浅野芒果黄/黑/白色

Nike Culture of Football Dri-FIT 男子速干长袖足球上衣以经典守门员球衣为设计蓝本，巧搭醒目印花，胸部中央饰有刺绣耐克勾标志。顺滑面料搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，结合宽松版型，帮助身体保持干爽。


  • 显示颜色： 帆白/黑/白色
  • 款式： FZ0561-133

Nike Culture of Football

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Nike Culture of Football Dri-FIT 男子速干长袖足球上衣以经典守门员球衣为设计蓝本，巧搭醒目印花，胸部中央饰有刺绣耐克勾标志。顺滑面料搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，结合宽松版型，帮助身体保持干爽。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 针织面料，轻盈顺滑
  • 罗纹企领设计灵感源自复古足球球衣

产品细节

  • 罗纹袖口
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/黑/白色
  • 款式： FZ0561-133

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