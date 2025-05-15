Nike Culture of Football
Dri-FIT 男子速干长袖足球上衣
¥399¥49920% 折让
Nike Culture of Football Dri-FIT 男子速干长袖足球上衣以经典守门员球衣为设计蓝本，巧搭醒目印花，胸部中央饰有刺绣耐克勾标志。顺滑面料搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，结合宽松版型，帮助身体保持干爽。
- 显示颜色： 帆白/黑/白色
- 款式： FZ0561-133
Nike Culture of Football
¥399¥49920% 折让
Nike Culture of Football Dri-FIT 男子速干长袖足球上衣以经典守门员球衣为设计蓝本，巧搭醒目印花，胸部中央饰有刺绣耐克勾标志。顺滑面料搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，结合宽松版型，帮助身体保持干爽。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 针织面料，轻盈顺滑
- 罗纹企领设计灵感源自复古足球球衣
产品细节
- 罗纹袖口
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/黑/白色
- 款式： FZ0561-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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