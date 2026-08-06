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Nike DBreak SE
女子运动鞋
¥699
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此配色当前无货
Nike DBreak SE 女子运动鞋沿袭 1979 年元年款的设计足迹，革新超越，源于历史。按重量计算，该鞋款采用至少 20% 的再生材料，鞋面采用帆布设计，彰显传统和出众外观。软木填充的华夫格橡胶外底，延续备受钟爱的运动风范，刺绣图案致敬设计中采用的植物性染色工艺。
- 显示颜色： 白色/白色/黑/黑曜石色
- 款式： DJ1299-101
Nike DBreak SE
¥699
70 年代风范，焕新演绎
Nike DBreak SE 女子运动鞋沿袭 1979 年元年款的设计足迹，革新超越，源于历史。按重量计算，该鞋款采用至少 20% 的再生材料，鞋面采用帆布设计，彰显传统和出众外观。软木填充的华夫格橡胶外底，延续备受钟爱的运动风范，刺绣图案致敬设计中采用的植物性染色工艺。
经典隽永，演绎真我，注重环保
鞋面采用帆布制成，以可持续理念演绎 Nike 跑步鞋款的传统外观。
生动细节
刺绣植物图案，致敬鞋款采用的植物染色工艺。自然配色致敬大自然，凸显鞋款的独特结构。
传统邂逅革新
外底设计融合软木和橡胶华夫格，以匠心环保理念提升耐穿性和抓地力。
其他细节
- 缝制覆面再现经典的元年款外观，增添舒适感和传统风范
- 泡绵中底轻盈缓震，打造舒适的日常穿着体验
- 荧光黄鞋垫，营造非凡舒适且支撑效果出众的穿着体验
产品细节
- 显示颜色： 白色/白色/黑/黑曜石色
- 款式： DJ1299-101
华夫格起源
1971 年，Nike 创始人比尔·鲍尔曼正看着妻子芭芭拉在用华夫饼模具做早餐，灵感突然迸发。他把面糊换成橡胶，自此华夫格外底诞生。它不仅可以提供出色抓地力、耐穿性和传统 Nike 风范，还可在日常生活中彰显出色魅力。那个生锈的旧华夫饼模具呢？它现在就在 Nike World Headquarters 的基座上。
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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