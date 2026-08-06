Nike DBreak SE

¥699

70 年代风范，焕新演绎

Nike DBreak SE 女子运动鞋沿袭 1979 年元年款的设计足迹，革新超越，源于历史。按重量计算，该鞋款采用至少 20% 的再生材料，鞋面采用帆布设计，彰显传统和出众外观。软木填充的华夫格橡胶外底，延续备受钟爱的运动风范，刺绣图案致敬设计中采用的植物性染色工艺。

经典隽永，演绎真我，注重环保 鞋面采用帆布制成，以可持续理念演绎 Nike 跑步鞋款的传统外观。 生动细节 刺绣植物图案，致敬鞋款采用的植物染色工艺。自然配色致敬大自然，凸显鞋款的独特结构。 传统邂逅革新 外底设计融合软木和橡胶华夫格，以匠心环保理念提升耐穿性和抓地力。

其他细节 缝制覆面再现经典的元年款外观，增添舒适感和传统风范

泡绵中底轻盈缓震，打造舒适的日常穿着体验

荧光黄鞋垫，营造非凡舒适且支撑效果出众的穿着体验

产品细节 显示颜色： 白色/白色/黑/黑曜石色

款式： DJ1299-101