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Nike DBreak SE 女子运动鞋 - 白色/白色/黑/黑曜石色

Nike DBreak SE

女子运动鞋

¥699

售罄：

此配色当前无货

Nike DBreak SE 女子运动鞋沿袭 1979 年元年款的设计足迹，革新超越，源于历史。按重量计算，该鞋款采用至少 20% 的再生材料，鞋面采用帆布设计，彰显传统和出众外观。软木填充的华夫格橡胶外底，延续备受钟爱的运动风范，刺绣图案致敬设计中采用的植物性染色工艺。


  • 显示颜色： 白色/白色/黑/黑曜石色
  • 款式： DJ1299-101

Nike DBreak SE

¥699

70 年代风范，焕新演绎

Nike DBreak SE 女子运动鞋沿袭 1979 年元年款的设计足迹，革新超越，源于历史。按重量计算，该鞋款采用至少 20% 的再生材料，鞋面采用帆布设计，彰显传统和出众外观。软木填充的华夫格橡胶外底，延续备受钟爱的运动风范，刺绣图案致敬设计中采用的植物性染色工艺。

经典隽永，演绎真我，注重环保

鞋面采用帆布制成，以可持续理念演绎 Nike 跑步鞋款的传统外观。

生动细节

刺绣植物图案，致敬鞋款采用的植物染色工艺。自然配色致敬大自然，凸显鞋款的独特结构。

传统邂逅革新

外底设计融合软木和橡胶华夫格，以匠心环保理念提升耐穿性和抓地力。

其他细节

  • 缝制覆面再现经典的元年款外观，增添舒适感和传统风范
  • 泡绵中底轻盈缓震，打造舒适的日常穿着体验
  • 荧光黄鞋垫，营造非凡舒适且支撑效果出众的穿着体验

产品细节

  • 显示颜色： 白色/白色/黑/黑曜石色
  • 款式： DJ1299-101

华夫格起源

1971 年，Nike 创始人比尔·鲍尔曼正看着妻子芭芭拉在用华夫饼模具做早餐，灵感突然迸发。他把面糊换成橡胶，自此华夫格外底诞生。它不仅可以提供出色抓地力、耐穿性和传统 Nike 风范，还可在日常生活中彰显出色魅力。那个生锈的旧华夫饼模具呢？它现在就在 Nike World Headquarters 的基座上。

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