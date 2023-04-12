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      Nike DBreak SE

      女子运动鞋

      ¥699

      Nike DBreak SE 女子运动鞋沿袭 1979 年元年款的设计足迹，革新超越，源于历史。按重量计算，该鞋款采用至少 20% 的再生材料，鞋面采用帆布设计，彰显传统和出众外观。软木填充的华夫格橡胶外底，延续备受钟爱的运动风范，刺绣图案致敬设计中采用的植物性染色工艺。

      • 显示颜色： 白色/白色/黑/黑曜石色
      • 款式： DJ1299-101

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