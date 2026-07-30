第 1 张图片，共 6 张图片
Devin Booker
德文布克男子短袖篮球T恤
11% 折让
没有什么能动摇布克对经典汽车或美国文化的热爱。这款饰有雪佛兰标志的 Devin Booker 德文布克男子短袖篮球T恤采用宽松版型，其匠心图案的设计灵感源自德文·布克对经典汽车的热爱，为你缔造舒适感受和经典风范。
- 显示颜色： 淡象牙白
- 款式： IV5509-133
Devin Booker
11% 折让
没有什么能动摇布克对经典汽车或美国文化的热爱。这款饰有雪佛兰标志的 Devin Booker 德文布克男子短袖篮球T恤采用宽松版型，其匠心图案的设计灵感源自德文·布克对经典汽车的热爱，为你缔造舒适感受和经典风范。
其他细节
针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
产品细节
- 罗纹衣领
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 淡象牙白
- 款式： IV5509-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。