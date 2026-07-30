 
第 1 张图片，共 6 张图片
Devin Booker 德文布克男子短袖篮球T恤 - 淡象牙白

Devin Booker

德文布克男子短袖篮球T恤

11% 折让

没有什么能动摇布克对经典汽车或美国文化的热爱。这款饰有雪佛兰标志的 Devin Booker 德文布克男子短袖篮球T恤采用宽松版型，其匠心图案的设计灵感源自德文·布克对经典汽车的热爱，为你缔造舒适感受和经典风范。


  • 显示颜色： 淡象牙白
  • 款式： IV5509-133

Devin Booker

11% 折让

没有什么能动摇布克对经典汽车或美国文化的热爱。这款饰有雪佛兰标志的 Devin Booker 德文布克男子短袖篮球T恤采用宽松版型，其匠心图案的设计灵感源自德文·布克对经典汽车的热爱，为你缔造舒适感受和经典风范。

其他细节

针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果

产品细节

  • 罗纹衣领
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 淡象牙白
  • 款式： IV5509-133

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。