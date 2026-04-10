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Nike Disrupt
Dri-FIT 男子速干短袖跑步上衣
¥499
我们的跑步装备焕然一新。Nike Disrupt Dri-FIT 男子速干短袖跑步上衣采用图案设计，穿着舒适。采用导湿速干面料，帮助身体保持干爽舒适，让你自由畅跑。
- 显示颜色： 泥煤苔黄/雾杉木绿
- 款式： IU8958-322
Nike Disrupt
¥499
我们的跑步装备焕然一新。Nike Disrupt Dri-FIT 男子速干短袖跑步上衣采用图案设计，穿着舒适。采用导湿速干面料，帮助身体保持干爽舒适，让你自由畅跑。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 正面和后身饰有图案
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 泥煤苔黄/雾杉木绿
- 款式： IU8958-322
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。