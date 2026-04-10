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Nike Disrupt Dri-FIT 男子速干短袖跑步上衣 - 泥煤苔黄/雾杉木绿

Nike Disrupt

Dri-FIT 男子速干短袖跑步上衣

¥499
泥煤苔黄/雾杉木绿
海玻璃色/石英藏红花色

我们的跑步装备焕然一新。Nike Disrupt Dri-FIT 男子速干短袖跑步上衣采用图案设计，穿着舒适。采用导湿速干面料，帮助身体保持干爽舒适，让你自由畅跑。


  • 显示颜色： 泥煤苔黄/雾杉木绿
  • 款式： IU8958-322

Nike Disrupt

¥499

我们的跑步装备焕然一新。Nike Disrupt Dri-FIT 男子速干短袖跑步上衣采用图案设计，穿着舒适。采用导湿速干面料，帮助身体保持干爽舒适，让你自由畅跑。

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适

产品细节

  • 正面和后身饰有图案
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 泥煤苔黄/雾杉木绿
  • 款式： IU8958-322

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