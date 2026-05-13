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Nike DNA 大童速干篮球短裤 - 黑/白色

Nike DNA

大童速干篮球短裤

21% 折让

无论是在家练习投篮技巧，还是和朋友在公园比赛，宽松款 Nike DNA 大童速干篮球短裤皆可轻松驾驭。采用舒适针织面料，可导湿速干，让你在运球时畅享干爽，心无旁骛。右髋部配拉链口袋，可安全存放随身小物，让你安心在篮球场上拼搏。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ5240-010

Nike DNA

21% 折让

无论是在家练习投篮技巧，还是和朋友在公园比赛，宽松款 Nike DNA 大童速干篮球短裤皆可轻松驾驭。采用舒适针织面料，可导湿速干，让你在运球时畅享干爽，心无旁骛。右髋部配拉链口袋，可安全存放随身小物，让你安心在篮球场上拼搏。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 轻盈针织面料，质感柔软且富有弹性，助你舒适畅动、无拘无束
  • 弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感
  • 右髋部实用拉链口袋，可安全存放零食、钥匙或其他随身物品

产品细节

  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ5240-010

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