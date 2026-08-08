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Nike DNA 男子篮球短裤 - 深宝蓝/队橙/Cucumber Calm

Nike DNA

男子篮球短裤

¥349
深宝蓝/队橙/Cucumber Calm
深宝蓝/冰河蓝

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此配色当前无货

Nike DNA 男子篮球短裤具备现代性能，巧搭设计灵感源自特定时代的配色和图案，彰显出众外观和魅力，助你实现出色比赛表现。


  • 显示颜色： 深宝蓝/队橙/Cucumber Calm
  • 款式： CK6348-455

Nike DNA

¥349

演绎现代篮球风格

Nike DNA 男子篮球短裤具备现代性能，巧搭设计灵感源自特定时代的配色和图案，彰显出众外观和魅力，助你实现出色比赛表现。

轻盈透气

轻盈的针织面料搭配 Dri-FIT 技术和透气结构，为你带来清凉干爽的舒适穿着体验。

安全收纳

大腿部位搭配拉链口袋，可供安全便捷地存取手机或其他小物件。

其他细节

  • 条纹弹性腰部采用抽绳收紧，可随身体动作自如伸展，缔造非凡舒适体验
  • 裤脚条纹针织镶边承袭自官方篮球队服

产品细节

  • 整版精致印花
  • Swoosh 刺绣设计
  • “Era Exploration”标签
  • 插手口袋
  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深宝蓝/队橙/Cucumber Calm
  • 款式： CK6348-455

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