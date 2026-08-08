Nike DNA 男子篮球短裤具备现代性能，巧搭设计灵感源自特定时代的配色和图案，彰显出众外观和魅力，助你实现出色比赛表现。

轻盈的针织面料搭配 Dri-FIT 技术和透气结构，为你带来清凉干爽的舒适穿着体验。

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