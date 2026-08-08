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Nike DNA
男子篮球短裤
¥349
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此配色当前无货
Nike DNA 男子篮球短裤具备现代性能，巧搭设计灵感源自特定时代的配色和图案，彰显出众外观和魅力，助你实现出色比赛表现。
- 显示颜色： 深宝蓝/队橙/Cucumber Calm
- 款式： CK6348-455
Nike DNA
¥349
演绎现代篮球风格
Nike DNA 男子篮球短裤具备现代性能，巧搭设计灵感源自特定时代的配色和图案，彰显出众外观和魅力，助你实现出色比赛表现。
轻盈透气
轻盈的针织面料搭配 Dri-FIT 技术和透气结构，为你带来清凉干爽的舒适穿着体验。
安全收纳
大腿部位搭配拉链口袋，可供安全便捷地存取手机或其他小物件。
其他细节
- 条纹弹性腰部采用抽绳收紧，可随身体动作自如伸展，缔造非凡舒适体验
- 裤脚条纹针织镶边承袭自官方篮球队服
产品细节
- 整版精致印花
- Swoosh 刺绣设计
- “Era Exploration”标签
- 插手口袋
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 深宝蓝/队橙/Cucumber Calm
- 款式： CK6348-455
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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