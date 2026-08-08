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Nike DNA
男子篮球连帽衫
¥549
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此配色当前无货
Nike DNA 男子篮球连帽衫舒适包覆，彰显日常篮球街头美学。这款套头衫采用优质厚实棉料，巧搭实用拉链口袋和优质设计细节。
- 显示颜色： 心灵蓝/帆白
- 款式： BV9350-436
Nike DNA
¥549
日常套头衫，非凡穿着感
Nike DNA 男子篮球连帽衫舒适包覆，彰显日常篮球街头美学。这款套头衫采用优质厚实棉料，巧搭实用拉链口袋和优质设计细节。
优质材料
厚实棉料，柔软舒适。
实用设计
实用拉链口袋，便于轻松安全地存放手机和其他小物品。袋鼠式口袋，提升舒适效果。
City Exploration 系列
City Exploration 系列采用经典篮球设计，饰以优质镶边，巧搭吸睛配色和印花。
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 可调节风帽配有编织抽绳和柔软里料
- 缝制 City Exploration 标签
- 袖口和下摆采用弹性罗纹设计
- Swoosh 轮廓刺绣设计
- 面料/连帽里料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 心灵蓝/帆白
- 款式： BV9350-436
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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