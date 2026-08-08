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Nike DNA 男子篮球连帽衫 - 心灵蓝/帆白

Nike DNA

男子篮球连帽衫

¥549

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Nike DNA 男子篮球连帽衫舒适包覆，彰显日常篮球街头美学。这款套头衫采用优质厚实棉料，巧搭实用拉链口袋和优质设计细节。


  • 显示颜色： 心灵蓝/帆白
  • 款式： BV9350-436

Nike DNA

¥549

日常套头衫，非凡穿着感

Nike DNA 男子篮球连帽衫舒适包覆，彰显日常篮球街头美学。这款套头衫采用优质厚实棉料，巧搭实用拉链口袋和优质设计细节。

优质材料

厚实棉料，柔软舒适。

实用设计

实用拉链口袋，便于轻松安全地存放手机和其他小物品。袋鼠式口袋，提升舒适效果。

City Exploration 系列

City Exploration 系列采用经典篮球设计，饰以优质镶边，巧搭吸睛配色和印花。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 可调节风帽配有编织抽绳和柔软里料
  • 缝制 City Exploration 标签
  • 袖口和下摆采用弹性罗纹设计
  • Swoosh 轮廓刺绣设计
  • 面料/连帽里料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 心灵蓝/帆白
  • 款式： BV9350-436

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