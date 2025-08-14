 
Nike DNA "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT 男子速干篮球短裤 - 浅英国褐

Nike DNA "CHBL" 耐高篮球系列

Dri-FIT 男子速干篮球短裤

22% 折让
浅英国褐
闪电蓝

当计时器滴答作响，你准备创造奇迹时，需要实力装备来加持，助你在关键时刻大展身手，演绎强者风采。 Nike DNA "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT 男子速干篮球短裤采用导湿速干技术，助你爆发非凡表现，成为全场焦点。


  • 显示颜色： 浅英国褐
  • 款式： IB9970-281

22% 折让

赛场舒适体验

该短裤采用网眼布面料，轻盈耐穿，可经受激烈的篮板之争。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

休闲风范

该短裤专为篮球运动而设计，但也适合其他场合穿着。 弹性腰部搭配抽绳与条纹镶边，彰显复古篮球风范。

安心收纳

耳机无处安放？侧边口袋，便于携带随身物品。 右侧实用拉链口袋空间宽敞，方便在比赛时妥善收纳手机。

其他细节

  • 专为篮球运动而设计
  • 无衬里
  • 轻盈网眼布面料，导湿速干
  • 侧边口袋搭配右侧实用拉链口袋空间宽敞，可供收纳手机
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 侧边开衩

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
尺寸与尺码

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。