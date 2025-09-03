Nike DNA "CHBL" 耐高篮球系列

¥249 ¥349 28% 折让

当计时器滴答作响，你准备创造奇迹时，需要实力装备来加持，助你在关键时刻大展身手，演绎强者风采。 Nike DNA "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT 男子速干篮球短裤采用导湿速干技术，助你爆发非凡表现，成为全场焦点。

赛场舒适体验 该短裤采用网眼布面料，轻盈耐穿，可经受激烈的篮板之争。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 休闲风范 该短裤专为篮球运动而设计，但也适合其他场合穿着。 弹性腰部搭配抽绳与条纹镶边，彰显复古篮球风范。 安心收纳 耳机无处安放？侧边口袋，便于携带随身物品。 右侧实用拉链口袋空间宽敞，方便在比赛时妥善收纳手机。

其他细节 专为篮球运动而设计

无衬里

轻盈网眼布面料，导湿速干

侧边口袋搭配右侧实用拉链口袋空间宽敞，可供收纳手机

弹性腰部搭配抽绳

侧边开衩