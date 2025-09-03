Nike DNA "CHBL" 耐高篮球系列
Dri-FIT 男子速干篮球短裤
当计时器滴答作响，你准备创造奇迹时，需要实力装备来加持，助你在关键时刻大展身手，演绎强者风采。 Nike DNA "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT 男子速干篮球短裤采用导湿速干技术，助你爆发非凡表现，成为全场焦点。
- 显示颜色： 闪电蓝
- 款式： IB9970-437
赛场舒适体验
该短裤采用网眼布面料，轻盈耐穿，可经受激烈的篮板之争。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
休闲风范
该短裤专为篮球运动而设计，但也适合其他场合穿着。 弹性腰部搭配抽绳与条纹镶边，彰显复古篮球风范。
安心收纳
耳机无处安放？侧边口袋，便于携带随身物品。 右侧实用拉链口袋空间宽敞，方便在比赛时妥善收纳手机。
其他细节
- 专为篮球运动而设计
- 无衬里
- 轻盈网眼布面料，导湿速干
- 侧边口袋搭配右侧实用拉链口袋空间宽敞，可供收纳手机
- 弹性腰部搭配抽绳
- 侧边开衩
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
