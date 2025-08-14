 
Nike DNA Crossover 男子拒水篮球夹克 - 黑/白色/白色

Nike DNA Crossover

男子拒水篮球夹克

24% 折让

穿上 Nike DNA Crossover 男子拒水篮球夹克，奔赴健身房磨练技能。该夹克以备受青睐的复古热身服为模版，塑就叠搭佳选，采用轻盈拒水面料，助你在球场上保持干爽。宽松版型结合传统全长拉链开襟设计，助你从容迎战，稳操胜券。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： FN2867-010

轻盈叠搭

梭织面料，轻盈耐穿。拒水处理，助你轻松驾驭室外潮湿环境，在比赛时保持干爽。

其他细节

  • 拉链口袋，可供在出行时妥善收纳钥匙、卡片或手机等随身物品
  • 全长拉链开襟设计，方便穿脱

产品细节

  • 弹性袖口和下摆
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
尺寸与尺码

