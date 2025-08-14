 
Nike DNA Crossover 男子拒水篮球夹克 - 暗蓝黑

24% 折让

Nike DNA Crossover 男子拒水篮球夹克自带复古热身装备风范，助你磨练球技。耐穿梭织面料，缔造自如运动体验。宽松版型结合全长拉链开襟设计，助你从容迎战，稳操胜券。


  • 显示颜色： 暗蓝黑
  • 款式： IB9968-475

Nike DNA Crossover

其他细节

  • 梭织面料轻盈耐穿，结合拒水处理，助你在潮湿环境中保持干爽
  • 拉链口袋，便于在出行时妥善收纳钥匙、卡片或手机等基本物品

产品细节

  • 弹性袖口和下摆
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
尺寸与尺码

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

