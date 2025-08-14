Nike DNA Crossover
男子拒水篮球夹克
24% 折让
Nike DNA Crossover 男子拒水篮球夹克自带复古热身装备风范，助你磨练球技。耐穿梭织面料，缔造自如运动体验。宽松版型结合全长拉链开襟设计，助你从容迎战，稳操胜券。
- 显示颜色： 暗蓝黑
- 款式： IB9968-475
其他细节
- 梭织面料轻盈耐穿，结合拒水处理，助你在潮湿环境中保持干爽
- 拉链口袋，便于在出行时妥善收纳钥匙、卡片或手机等基本物品
产品细节
- 弹性袖口和下摆
- 100% 锦纶
- 可机洗
