 

Nike DNA Crossover

男子拒水篮球长裤

¥499

穿上 Nike DNA Crossover 男子拒水篮球长裤，奔赴球场磨练技能。该长裤以备受青睐的复古热身长裤为模版，采用拒水梭织面料，助你在球场上保持干爽。标准版型结合稳固贴合的弹性腰部，助你从容迎战，稳操胜券。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： FN2869-010

Nike DNA Crossover

¥499

穿上 Nike DNA Crossover 男子拒水篮球长裤，奔赴球场磨练技能。该长裤以备受青睐的复古热身长裤为模版，采用拒水梭织面料，助你在球场上保持干爽。标准版型结合稳固贴合的弹性腰部，助你从容迎战，稳操胜券。

质感轻盈，穿搭佳选

梭织面料轻盈耐穿，可媲美复古热身长裤。经拒水处理，有助在潮湿环境下保持干爽。

其他细节

  • 侧边拉链口袋，可供妥善收纳钥匙、卡片或手机等随身物品
  • 弹性腰部搭配抽绳，带来恰到好处的贴合感

产品细节

  • 弹性裤管口
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： FN2869-010

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