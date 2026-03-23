Nike DNA
Dri-FIT 大童（男孩）速干篮球短裤
¥299
训练、随时开打的球局，还是黄金时段的比赛——只要是篮球，Nike DNA Dri-FIT 大童（男孩）速干篮球短裤助你轻松应对。轻盈面料采用导湿速干技术，助你在比赛时保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF2455-010
Nike DNA
¥299
训练、随时开打的球局，还是黄金时段的比赛——只要是篮球，Nike DNA Dri-FIT 大童（男孩）速干篮球短裤助你轻松应对。轻盈面料采用导湿速干技术，助你在比赛时保持干爽舒适。
产品细节
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 插手口袋
- 弹性腰部结合抽绳设计
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF2455-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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