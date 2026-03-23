 
Nike DNA Dri-FIT 大童（男孩）速干篮球短裤 - 黑/白色

Nike DNA

Dri-FIT 大童（男孩）速干篮球短裤

¥299

训练、随时开打的球局，还是黄金时段的比赛——只要是篮球，Nike DNA Dri-FIT 大童（男孩）速干篮球短裤助你轻松应对。轻盈面料采用导湿速干技术，助你在比赛时保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IF2455-010

Nike DNA

¥299

训练、随时开打的球局，还是黄金时段的比赛——只要是篮球，Nike DNA Dri-FIT 大童（男孩）速干篮球短裤助你轻松应对。轻盈面料采用导湿速干技术，助你在比赛时保持干爽舒适。

产品细节

  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 插手口袋
  • 弹性腰部结合抽绳设计
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IF2455-010

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