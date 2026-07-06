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Nike DNA
Dri-FIT 大童（男孩）速干篮球短裤
¥249
穿上 Nike DNA Dri-FIT 大童（男孩）速干篮球短裤，整装待发，驰骋球场。采用导湿速干技术，助你保持干爽，专注比赛。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IW1207-010
Nike DNA
¥249
穿上 Nike DNA Dri-FIT 大童（男孩）速干篮球短裤，整装待发，驰骋球场。采用导湿速干技术，助你保持干爽，专注比赛。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 内置抽绳设计，可收紧弹性腰部
- 插手口袋，方便存放日常物品
产品细节
- 右髋拉链口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IW1207-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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