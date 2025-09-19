Nike DNA
Dri-FIT 男子速干二合一篮球短裤
10% 折让
Nike DNA Dri-FIT 男子速干二合一篮球短裤兼具干爽性能和支撑力，缔造功能出众、舒适非凡的球场体验。外层短裤质感轻盈且导湿速干，搭配内置紧身衬裤，助你专注发挥出众表现。
- 显示颜色： 黑/明亮紫
- 款式： HJ4234-011
赛场舒适体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
安心收纳
耳机无处安放？侧边口袋，便于携带随身物品。实用拉链口袋空间宽敞，便于妥善收纳手机。
其他细节
- 专为篮球运动而设计
- 内置短裤
- 导湿速干面料，质感轻盈
- 侧边口袋和实用拉链口袋空间宽敞，可供收纳手机
- 弹性腰部搭配抽绳
产品细节
- 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。紧身裤：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。紧身裤前片中心里料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/明亮紫
- 款式： HJ4234-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
