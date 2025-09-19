 
Nike DNA Dri-FIT 男子速干二合一篮球短裤 - 黑/明亮紫

Nike DNA

Dri-FIT 男子速干二合一篮球短裤

10% 折让
黑/明亮紫
黑/白色

Nike DNA Dri-FIT 男子速干二合一篮球短裤兼具干爽性能和支撑力，缔造功能出众、舒适非凡的球场体验。外层短裤质感轻盈且导湿速干，搭配内置紧身衬裤，助你专注发挥出众表现。


  • 显示颜色： 黑/明亮紫
  • 款式： HJ4234-011

Nike DNA

10% 折让

赛场舒适体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

安心收纳

耳机无处安放？侧边口袋，便于携带随身物品。实用拉链口袋空间宽敞，便于妥善收纳手机。

其他细节

  • 专为篮球运动而设计
  • 内置短裤
  • 导湿速干面料，质感轻盈
  • 侧边口袋和实用拉链口袋空间宽敞，可供收纳手机
  • 弹性腰部搭配抽绳

产品细节

  • 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。紧身裤：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。紧身裤前片中心里料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/明亮紫
