Nike DNA
Dri-FIT 男子速干篮球短裤
为球场而生，助你驾驭不同场合。 Nike DNA Dri-FIT 男子速干篮球短裤轻盈耐穿，采用导湿速干的 Dri-FIT 技术，助你保持干爽。
- 显示颜色： 叶绿/黑
- 款式： HV1879-350
赛场舒适体验
网眼布轻盈耐穿，专为场上拼搏设计。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
休闲风范
裤脚和两侧融入条纹镶边，塑就复古篮球风范。
安心收纳
侧边口袋，便于携带随身物品。 右髋实用拉链口袋空间宽敞，方便在比赛时妥善收纳手机。
其他细节
- 专为篮球运动而设计
- 无衬里
- 轻盈导湿速干网眼布面料
- 侧边口袋和实用拉链口袋空间宽敞，可供收纳手机
- 弹性腰部搭配抽绳
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。 口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
