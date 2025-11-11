Nike DNA

¥249 ¥349 28% 折让

当计时器滴答作响，球员准备创造奇迹时，需要实力装备来加持，助其在关键时刻大展身手，尽显王者风采。Nike DNA Dri-FIT 男子速干篮球短裤采用透气面料和出众性能设计，助你爆发非凡表现，成为全场焦点。轻盈面料可导湿速干，令你保持干爽，专注应战。右髋设有拉链口袋，可供在球场内外妥善收纳随身物品。王者头衔，等你来摘！

赛场舒适体验

该短裤采用网眼表面和顺滑内里，轻盈耐穿，可经受激烈的篮板之争。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。

休闲风范

该短裤专为篮球运动而设计，但适合不同场合穿着。弹性腰部配有抽绳，裤脚饰以镶边，彰显复古篮球风范。提供充裕储物空间，为休闲穿搭再添佳选单品。

安心收纳

耳机无处安放？这款短裤正是你的理想选择。侧边口袋，便于携带随身物品。右髋设有实用拉链口袋，方便在比赛时妥善收纳手机。