当计时器滴答作响，球员准备创造奇迹时，需要实力装备来加持，助其在关键时刻大展身手，尽显王者风采。Nike DNA Dri-FIT 男子速干篮球短裤采用透气面料和出众性能设计，助你爆发非凡表现，成为全场焦点。轻盈面料可导湿速干，令你保持干爽，专注应战。右髋设有拉链口袋，可供在球场内外妥善收纳随身物品。王者头衔，等你来摘！


赛场舒适体验

该短裤采用网眼表面和顺滑内里，轻盈耐穿，可经受激烈的篮板之争。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。

休闲风范

该短裤专为篮球运动而设计，但适合不同场合穿着。弹性腰部配有抽绳，裤脚饰以镶边，彰显复古篮球风范。提供充裕储物空间，为休闲穿搭再添佳选单品。

安心收纳

耳机无处安放？这款短裤正是你的理想选择。侧边口袋，便于携带随身物品。右髋设有实用拉链口袋，方便在比赛时妥善收纳手机。

其他细节

  • 专为篮球运动而设计
  • 无衬里
  • 导湿速干面料质感轻盈，采用网眼表面和顺滑内里
  • 侧边口袋和实用拉链口袋空间宽敞，可供收纳手机
  • 弹性腰部搭配抽绳

产品细节

  • 裤脚开衩
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
