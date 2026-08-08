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Nike DNA LeBron "More Than An Athlete" 男子篮球短裤 - 超蓝/黑/白色

Nike DNA LeBron "More Than An Athlete"

男子篮球短裤

29% 折让

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此配色当前无货

"I am more than an athlete"（我不仅仅是一名运动员）这句话总结了勒布朗精彩的人生故事，同时也激励着其他人去追求伟大。Nike DNA LeBron "More Than An Athlete" 短裤与勒布朗的数字媒体平台 UNINTERRUPTED 通力协作，采用双层网眼布面料，搭配弹性腰部，塑就非凡舒适的穿着感受。


  • 显示颜色： 超蓝/黑/白色
  • 款式： CT6125-433

Nike DNA LeBron "More Than An Athlete"

29% 折让

休闲短裤，灵感源自勒布朗的故事

"I am more than an athlete"（我不仅仅是一名运动员）这句话总结了勒布朗精彩的人生故事，同时也激励着其他人去追求伟大。Nike DNA LeBron "More Than An Athlete" 短裤与勒布朗的数字媒体平台 UNINTERRUPTED 通力协作，采用双层网眼布面料，搭配弹性腰部，塑就非凡舒适的穿着感受。

网眼布面料，舒适透气

外层采用轻盈透气的网眼布，搭配厚实网眼布里料，营造柔软舒适感受。Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适。

弹性腰部设计

弹性腰部，舒适亲肤，编织抽绳帮助稳固贴合。

安全口袋

拉链口袋，为小物件提供安全便捷的储物空间。

UNINTERRUPTED 联名款

面料上绣有"I AM MORE THAN AN ATHLETE"（我不仅仅是一名运动员）图案、UNINTERRUPTED 和 LeBron 标志。

产品细节

  • 裤脚匠心设计
  • Swoosh 刺绣设计
  • 插手口袋
  • 面料/里料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 超蓝/黑/白色
  • 款式： CT6125-433

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