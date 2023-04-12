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      Nike DNA LeBron "More Than An Athlete"

      男子篮球短裤

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      "I am more than an athlete"（我不仅仅是一名运动员）这句话总结了勒布朗精彩的人生故事，同时也激励着其他人去追求伟大。Nike DNA LeBron "More Than An Athlete" 短裤与勒布朗的数字媒体平台 UNINTERRUPTED 通力协作，采用双层网眼布面料，搭配弹性腰部，塑就非凡舒适的穿着感受。

      • 显示颜色： 超蓝/黑/白色
      • 款式： CT6125-433

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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