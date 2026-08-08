Nike DNA LeBron "More Than An Athlete"

¥459 ¥649 29% 折让

休闲短裤，灵感源自勒布朗的故事

"I am more than an athlete"（我不仅仅是一名运动员）这句话总结了勒布朗精彩的人生故事，同时也激励着其他人去追求伟大。Nike DNA LeBron "More Than An Athlete" 短裤与勒布朗的数字媒体平台 UNINTERRUPTED 通力协作，采用双层网眼布面料，搭配弹性腰部，塑就非凡舒适的穿着感受。

网眼布面料，舒适透气 外层采用轻盈透气的网眼布，搭配厚实网眼布里料，营造柔软舒适感受。Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适。 弹性腰部设计 弹性腰部，舒适亲肤，编织抽绳帮助稳固贴合。 安全口袋 拉链口袋，为小物件提供安全便捷的储物空间。 UNINTERRUPTED 联名款 面料上绣有"I AM MORE THAN AN ATHLETE"（我不仅仅是一名运动员）图案、UNINTERRUPTED 和 LeBron 标志。