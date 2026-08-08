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Nike DNA LeBron "More Than An Athlete"
男子篮球短裤
29% 折让
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此配色当前无货
"I am more than an athlete"（我不仅仅是一名运动员）这句话总结了勒布朗精彩的人生故事，同时也激励着其他人去追求伟大。Nike DNA LeBron "More Than An Athlete" 短裤与勒布朗的数字媒体平台 UNINTERRUPTED 通力协作，采用双层网眼布面料，搭配弹性腰部，塑就非凡舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 超蓝/黑/白色
- 款式： CT6125-433
Nike DNA LeBron "More Than An Athlete"
29% 折让
休闲短裤，灵感源自勒布朗的故事
"I am more than an athlete"（我不仅仅是一名运动员）这句话总结了勒布朗精彩的人生故事，同时也激励着其他人去追求伟大。Nike DNA LeBron "More Than An Athlete" 短裤与勒布朗的数字媒体平台 UNINTERRUPTED 通力协作，采用双层网眼布面料，搭配弹性腰部，塑就非凡舒适的穿着感受。
网眼布面料，舒适透气
外层采用轻盈透气的网眼布，搭配厚实网眼布里料，营造柔软舒适感受。Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适。
弹性腰部设计
弹性腰部，舒适亲肤，编织抽绳帮助稳固贴合。
安全口袋
拉链口袋，为小物件提供安全便捷的储物空间。
UNINTERRUPTED 联名款
面料上绣有"I AM MORE THAN AN ATHLETE"（我不仅仅是一名运动员）图案、UNINTERRUPTED 和 LeBron 标志。
产品细节
- 裤脚匠心设计
- Swoosh 刺绣设计
- 插手口袋
- 面料/里料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 超蓝/黑/白色
- 款式： CT6125-433
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。