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Nike DNA Summer Hoops 男子篮球短裤 - 黑

Nike DNA Summer Hoops

男子篮球短裤

28% 折让
黑
白色

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Nike DNA Summer Hoops 男子篮球短裤采用匠心设计，助你在篮球场上焕发光彩。采用融入导湿速干技术的柔软面料，结合轻盈宽松设计，为你带来舒适灵活的比赛体验。别致镶边和夜光图案，塑就醒目外观。


  • 显示颜色：
  • 款式： CW4816-010

Nike DNA Summer Hoops

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闪耀球场

Nike DNA Summer Hoops 男子篮球短裤采用匠心设计，助你在篮球场上焕发光彩。采用融入导湿速干技术的柔软面料，结合轻盈宽松设计，为你带来舒适灵活的比赛体验。别致镶边和夜光图案，塑就醒目外观。

其他细节

  • Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
  • 双面针织面料，柔软轻盈
  • 拉链口袋，安全收纳

产品细节

  • 宽松版型，休闲舒适
  • 包边弹性腰部搭配前开口抽绳
  • 插手口袋
  • 印花图案
  • 夜光缝制徽章
  • 裤脚条纹镶边
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： CW4816-010

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