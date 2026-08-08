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Nike DNA Summer Hoops
男子篮球短裤
28% 折让
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此配色当前无货
Nike DNA Summer Hoops 男子篮球短裤采用匠心设计，助你在篮球场上焕发光彩。采用融入导湿速干技术的柔软面料，结合轻盈宽松设计，为你带来舒适灵活的比赛体验。别致镶边和夜光图案，塑就醒目外观。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CW4816-010
Nike DNA Summer Hoops
28% 折让
闪耀球场
Nike DNA Summer Hoops 男子篮球短裤采用匠心设计，助你在篮球场上焕发光彩。采用融入导湿速干技术的柔软面料，结合轻盈宽松设计，为你带来舒适灵活的比赛体验。别致镶边和夜光图案，塑就醒目外观。
其他细节
- Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 双面针织面料，柔软轻盈
- 拉链口袋，安全收纳
产品细节
- 宽松版型，休闲舒适
- 包边弹性腰部搭配前开口抽绳
- 插手口袋
- 印花图案
- 夜光缝制徽章
- 裤脚条纹镶边
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： CW4816-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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