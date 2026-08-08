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Nike DNA Summer Hoops 男子篮球背心 - 黑

Nike DNA Summer Hoops

男子篮球背心

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Nike DNA Summer Hoops 男子篮球背心采用匠心打造，在球场上为你营造自如无拘的运动体验。结合无袖设计和速干技术，塑就干爽舒适的比赛感受。


  • 显示颜色：
  • 款式： CW7384-010

Nike DNA Summer Hoops

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热战来袭

Nike DNA Summer Hoops 男子篮球背心采用匠心打造，在球场上为你营造自如无拘的运动体验。结合无袖设计和速干技术，塑就干爽舒适的比赛感受。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 双面针织面料，经久耐穿
  • 无袖设计，塑就流畅自如的运动体验

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 领口和袖窿采用包边设计
  • 印花图案
  • 夜光细节设计
  • 面料/罗纹拼接：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： CW7384-010

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