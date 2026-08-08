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Nike DNA Summer Hoops
男子篮球背心
34% 折让
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此配色当前无货
Nike DNA Summer Hoops 男子篮球背心采用匠心打造，在球场上为你营造自如无拘的运动体验。结合无袖设计和速干技术，塑就干爽舒适的比赛感受。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CW7384-010
Nike DNA Summer Hoops
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热战来袭
Nike DNA Summer Hoops 男子篮球背心采用匠心打造，在球场上为你营造自如无拘的运动体验。结合无袖设计和速干技术，塑就干爽舒适的比赛感受。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 双面针织面料，经久耐穿
- 无袖设计，塑就流畅自如的运动体验
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 领口和袖窿采用包边设计
- 印花图案
- 夜光细节设计
- 面料/罗纹拼接：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： CW7384-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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