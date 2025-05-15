 

Nike DNA

Therma-FIT 男子拒水篮球夹克

¥839¥99916% 折让

Nike DNA Therma-FIT 男子拒水篮球夹克从复古篮球装备汲取设计灵感，梭织面料具有缎面质感，并经拒水处理，有助应对雨天；结合轻盈合成材质填充物，缔造出众保暖效果。宽松版型，可轻松内搭中层衣物；下摆和袖口条纹罗纹设计，彰显经典 DNA 风范。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： FZ0663-010

Nike DNA

¥839¥99916% 折让

Nike DNA Therma-FIT 男子拒水篮球夹克从复古篮球装备汲取设计灵感，梭织面料具有缎面质感，并经拒水处理，有助应对雨天；结合轻盈合成材质填充物，缔造出众保暖效果。宽松版型，可轻松内搭中层衣物；下摆和袖口条纹罗纹设计，彰显经典 DNA 风范。

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 梭织表层面料具有缎面质感，经拒水处理，有助于在潮湿天气保持干爽
  • 插手口袋搭配按扣设计，营造安全储物空间
  • 衣袖搭配轻盈里料，提升舒适效果

产品细节

  • 后领内侧设有挂环
  • 全长金属按扣开襟设计
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： FZ0663-010

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